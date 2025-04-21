Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Боевые действия в рамках проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса возобновлены после пасхального перемирия. Об этом 21 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Боевые действия возобновлены», — заявил он в кулуарах после выступления на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия».

Он отметил, что российская сторона наблюдала снижение боевой активности киевского режима в период действия перемирия, однако при этом боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили почти 5 тыс. атак. Глава государства подчеркнул, что Москва должна подумать над опытом объявления пасхального перемирия.

Кроме того, он выразил мнение, что после предложения о заключении пасхального перемирия Украине «подсказали» не отвергать мирные инициативы. По его словам, Киев рассматривал предложение по перемирию как игру с судьбами.

Этим утром Министерство обороны РФ сообщило, что Украина нарушила режим пасхального перемирия 4,9 тыс. раз. Согласно сведениям российских военнослужащих, России удалось отразить шесть атак противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в районе Олешня Курской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что всех заинтересованных сторон проинформируют о несоблюдении перемирия Киевом. По его словам, российская сторона остается открытой к поиску мирного урегулирования.

Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. При этом он подчеркнул, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.