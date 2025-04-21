Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино
В районе Тропарево-Никулино открылся новый учебный корпус школы №1329. Здание находится на Никулинской улице, рассказал мэр Сергей Собянин.
В корпусе расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортзал. На прилегающей территории находится спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол.
В данном корпусе могут обучаться 400 школьников.
По словам Собянина, в том же районе в настоящее время ведется модернизация здания школы №14. Мэр напомнил и об открытии учебного заведения на улице Академика Анохина. Занятия там начались в 2023 году. В корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой. На базе IT-полигона ребята занимаются 3D-моделированием, робототехникой и программированием.
«Тропарево-Никулино — зеленый динамично развивающийся район на западе столицы, в котором проживает больше 128 тыс. москвичей. За последние годы здесь многое сделали для повышения качества жизни», — отметил Собянин.