Ятаган в спину: почему в Центральной Азии проваливается проект «тюркского мира»

Серьезный раскол наметился в Организации тюркских государств (ОТГ). Центральноазиатские члены этой структуры подписали декларацию, в которой осуждается создание протурецкого Северного Кипра. Кроме того, эти республики стали налаживать дипломатические отношения с греческой частью Кипра, которая входит в состав Европейского союза. В Анкаре в связи с этим заговорили о крахе тюркского единства. Подробности — в материале «Известий».

С оглядкой на ООН

В начале апреля в Самарканде прошел первый в истории саммит Евросоюз – Центральная Азия. По итогам мероприятия участники приняли совместную декларацию. В документе среди прочего подчеркивается, что подписанты поддерживают принципы суверенитета и территориальной целостности государств, в том числе остаются приверженными резолюциям Совбеза ООН 541 и 550, в которых осуждается создание независимой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Саммит Евросоюз – Центральная Азия в Самарканде Фото: AP Photo/Uzbekistan's Presidential Press Office

Незадолго до этого саммита страны Центральной Азии стали также налаживать дипломатические связи с греческой частью Кипра, которая признана международным сообществом как независимое государство, но находится в сложных отношениях с Анкарой. Узбекистан впервые в истории назначил своего посла на острове в декабре, Казахстан это сделал в январе. В марте верительные грамоты президенту Кипра вручил представитель Туркменистана.

Всё это — очевидный и болезненный удар по интересам Анкары. Турция была и остается единственной страной, признавшей независимость ТРСК, и до сих пор во многом обеспечивает ее экономическое выживание, лоббирует ее интересы на международной арене. Немало за последние годы было сделано, в том числе для налаживания связей стран Центральной Азии с Северным Кипром. Например, в 2022 году Турция добилась, чтобы ТРСК получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ).

В Анкаре после произошедшего не скрывали своего раздражения. Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу провел встречу с послами стран Центральной Азии, что выглядело как «вызов на ковер». В ходе мероприятия политик назвал неприемлемой кипрскую часть совместного с ЕС заявления. Согласно сообщениям турецкой прессы, Зорлу призвал сохранять единство тюркоязычных стран и осторожно относиться к вопросам региональной повестки.

Саммит Евросоюз – Центральная Азия в Самарканде Фото: Global Look Press/Press Service of the Uzbek Presi

Разочарование демонстрируют и власти Северного Кипра. Президент ТРСК Эрсин Татар заявил, что декларация ЕС и центральноазиатских государств приведет к дополнительной изоляции турок-киприотов. Бурную деятельность на этом фоне также развил Азербайджан, который считается ближайшим союзником Анкары на постсоветском пространстве. Президент Ильхам Алиев в середине апреля заявил, что Баку делает всё возможное, чтобы Северный Кипр смог «сохранить свое государство». Он также лично встретился с Эрсином Татаром, переговоры провели и главы МИД.

Лира без мира

Турция многое делает для продвижения своих интересов в Центральной Азии. Основным инструментом в этом смысле стала Организация тюркских государств (ОТГ). В состав структуры входит сама Турция, Азербайджан, а также Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Туркменистан участвует в работе в статусе наблюдателя.

Больше всего усилий Анкара прилагает для продвижения своей гуманитарной повестки. Под эгидой ОТГ ведутся многочисленные научно-исследовательские работы, проходят тюркологические форумы, налажена издательская деятельность, создана единая медиаплатформа. Среди главных достижений значится разработка единого тюркского алфавита, которая завершилась в сентябре прошлого года. Турецкие картографы также продвигают идею создания «единой карты тюркского мира».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане Фото: AP Photo/Turkish Presidency

Много внимания уделяется образовательной сфере. В Астане открыта Международная тюркская академия, в Ташкенте создается тюркский университет. В школах внедряется изучение общетюркской истории и культуры, а с 2022 года ведется разработка стандартизированных учебников по этим предметам. Характерно, что в самой Турции с сентября прошлого года из школьной программы убрали термин «Центральная Азия», а регион вместо этого стали называть Туркестаном.

Многое делается также для унификации религиозной сферы. С 2022 года в рамках ОТГ действует Совет муфтиев, в октябре прошлого года в Астане прошло его пятое заседание. Главной темой стало обсуждение духовного наследия средневекового проповедника Ахмеда Ясави, который сыграл важную роль в распространении ислама среди тюркских племен. Кроме того, был создан Комитет ОТГ по фетвам, в рамках которого рассматриваются вопросы о времени начала религиозных праздников.

В Турции довольно много говорят о единстве «тюркского мира», выдвигается концепция одной нации, проживающей в нескольких государствах. «Мы не только едины с нашим дорогим Азербайджаном, наши сердца бьются вместе со всеми нашими тюркскими братьями в других странах», — подчеркивал президент Реджеп Тайип Эрдоган. В Анкаре также любят рассуждать о том, что ОТГ обязательно станет доминирующей силой на пространстве от Балкан до Китайской стены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в саммите Организации тюркских государств в государственной резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке Фото: AP Photo/Vladimir Voronin

Проблема для Турции, однако, состоит в том, что ее экономические возможности не соответствуют политическим амбициям. Анкара не может оказывать странам Центральной Азии такую помощь, которая позволила бы диктовать им свою волю. Более того, сама Турция на протяжении последних нескольких лет живет в условиях перманентного экономического кризиса. Ключевая ставка Центробанка страны сейчас находится на отметке 46%, инфляция по итогам прошлого года составила 44%, в среднем за последние пять лет цены растут на 41% ежегодно, бьет антирекорды турецкая лира.

В таких условиях турецкое влияние серьезно ограничено. Известно, что в ходе саммита ЕС – Центральная Азия глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении странам региона пакета инвестиций в размере €12 млрд. Это значительно превышает все программы Анкары на данном направлении. Судя по всему, ради получения этих денег лидеры тюркоязычных стран и согласились сделать шаги навстречу Кипру, который входит в состав ЕС.

Что говорят эксперты

Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что в данном случае всё упирается в деньги.

— Центральноазиатские лидеры требуют серьезного финансирования, просто так что-то делать никто не собирается. Европейцы обещают 12 миллиардов. По этой сумме тоже есть вопросы: вряд ли ее перечислят за красивые глаза, а значит придется как-то отчитываться. Но это хотя бы разговор в выгодном для стран региона русле. Турки же, похоже, сами поверили в свои разговоры о тысячелетней дружбе, общей тюркской судьбе и решили, что этого достаточно для продвижения своих интересов. Но так это не работает, забесплатно никто и пальцем не пошевельнет, а сопоставимых денег у Анкары нет, — подчеркивает он.

Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев говорит, что непризнание Северного Кипра странами Центральной Азии вполне логично.

— Мы знаем, что в международном праве есть два взаимоисключающих принципа — о праве наций на самоопределение и о территориальной целостности государств. В Центральной Азии догматизируется второй подход, там считают, что он позволяет избегать конфликтных и спорных ситуаций. Это давно известно, Турция сделала большую ошибку, когда всё-таки настояла на подключении Северного Кипра к ОТГ. В результате Анкара сейчас оказалась в неудобном положении, — объясняет он.

Эксперт добавляет, что Организация тюркских государств, тем не менее, продолжит функционировать.