Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ

В Тверской области 21 апреля состоялось 23-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана, которое было организовано в рамках визита делегации республики в Верхневолжье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, заместитель председателя сената парламента Республики Казахстан Жакип Асанов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. В режиме видео-конференц-связи — представители министерств и ведомств двух государств.

Главной темой заседания стали совместные проекты России и Казахстана, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Также обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества, развитие российско-казахстанского партнерства в космической отрасли.

«Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии. Помним о том, что каждый второй ушедший из братской республики на фронт отдал свою жизнь за нашу Победу. Они обороняли Москву и Ленинград, сражались за Сталинград, на Курской дуге, под Ржевом, освобождали страны Европы и штурмовали Берлин. Наши народы вместе победили фашизм, и особенно ценно, что мы вместе отмечаем этот великий праздник», — сказал Андрей Яцкин.

Он подчеркнул, что в ходе прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Казахстан лидеры стран приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства. В нем, в частности, достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы.

Жакип Асанов, в свою очередь, сказал, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами.

«Визит к нам президента России Владимира Владимировича Путина в ноябре прошлого года стал знаковым событием и придал новый импульс нашему сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в преддверии важной даты — 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И мы вспоминаем о невероятном мужестве и единстве наших народов в борьбе с врагом», — добавил он.

Обсуждая развитие сотрудничества между странами, губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что партнерство развивается в ключевых отраслях экономики: машиностроении, металлообрабатывающей, пищевой и легкой промышленностях. Перспективными направлениями обозначены логистика, промышленность, а также сферы туризма и культуры. При рассмотрении перспектив сотрудничества в экономике стороны отметили высокий потенциал туристского взаимообмена, речь также шла и о разработке новых туристических маршрутов.

Кроме того, на заседании были озвучены планы о реализации в регионе казахстанских выставочных проектов.

«Сегодня главной темой стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и подготовка к празднованию 80-летия Победы. Наша общая задача — донести до молодого поколения ценность и значимость подвига советских солдат, тружеников тыла. И очень многое делается в этом направлении в рамках межгосударственного сотрудничества», — сказал Жакип Асанов по итогам мероприятия.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия уделяет приоритетное значение развитию отношений с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Об этом 21 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.