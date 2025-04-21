Суд продлил арест спрятавшему тело убитой женщины в авто актера Куценко мужчине

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Альберту Абдуллину, который обвиняется в убийстве женщины, чье тело нашли в машине актера Гоши Куценко. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что в обвинительном заключении указано, что за день до убийства мужчина и погибшая употребляли алкоголь, после чего у них возникла ссора, в результате которой фигурант нанес не менее 26 ножевых ранений в жизненно важные органы.

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили 19 января в припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте автомобиле. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Найти труп удалось по следам крови — местные жители обратили внимание на разбитое окно на первом этаже дома и обратились к правоохранителям. Капли крови привели к голубому «Запорожцу», стоявшему в арке.

Также выяснилось, что автомобиль принадлежит актеру Гоше Куценко. По словам источника «Известий», актер давно не пользуется транспортным средством, в салоне ночуют бездомные.

20 января Дорогомиловский районный суд арестовал 30-летнего мужчину. Как рассказывал источник «Известий», мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за кражу, разбой, изнасилование, убийство.