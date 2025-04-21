Число полетов между Читой и Новосибирском увеличат
Авиакомпания «Сибирь» увеличила число полетов из Читы до Новосибирска. Самолеты между двумя городами будут курсировать 10 раз в неделю, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья в понедельник, 21 апреля.
Ранее рейсы летали семь раз в неделю, пишет ИА ChitaMedia. Дополнительные самолеты запустят по понедельникам, средам и пятницам в 4:10 утра.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Embraer, рассчитанных на 78 мест. На основных рейсах работают самолеты Airbus A321 на 203 пассажира.
Ранее сообщалось, что весной 2025 года запустят прямой авиаперелет из Читы в Барнаул. Полеты будут выполняться каждое воскресенье.