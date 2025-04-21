Военные ВС РФ «Ланцетом» уничтожили гаубицу М777 ВСУ на богуславском направлении
Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили буксируемую гаубицу М777 американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с боекомплектом на богуславском направлении. Кадры боевой работы 21 апреля появились в распоряжении «Известий».
На видео зафиксировано точное попадание в цель, совершенное с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». После прилета разведывательный беспилотник зафиксировал на позиции орудия сильное возгорание.
Ранее, 17 апреля, в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-64, замаскированный в лесистой местности. Оператор ударного беспилотника точным попаданием поразил цель. В результате удара танк загорелся.