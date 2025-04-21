Ставрополье отправило 2 тонны аптечек и продуктов в зону СВО
Жители Георгиевского округа Ставропольского края отправили груз гуманитарной помощи в зону СВО. Они собрали более 2 т продуктов, оборудования и посылок от родственников военных, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.
Среди отправленных вещей — бытовая химия, наборы сухого душа, тактические аптечки, носилки, матрасы и окопные свечи, собранные местными волонтерами.
Активное участие в сборе посылок приняли детские сады и школы округа. Дети сделали поделки и написали бойцам письма и открытки с пожеланиями скорейшей победы, пишет ИА StavropolMedia.
Губернатор также поблагодарил всех неравнодушных и тех, кто поддерживает российских военных.