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В ГД сообщили о возможном введении запрета на покупку жилья за наличные

Разворотнева: закон о безналичных сделках с жильем могут принять до конца года
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В России до конца текущего года могут принять закон о запрете на проведение сделок с жильем за наличные. Об этом 21 апреля сообщила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «РИА Новости».

По словам Разворотневой, соответствующий проект уже подготовлен для внесения в Федеральное собрание. В законопроекте, по мнению эксперта, отображена мировая практика. По словам Разворотневой, планируется, что за недвижимость можно будет расплачиваться за наличные на сумму не больше 1 млн рублей.

«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне – июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — рассказала она.

Как указывает агентство, новый запрет обосновывается авторами тем, что, согласно статистическим данным, количество преступлений, связанных с лишением недвижимости, возросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023 году, при этом гражданский ущерб вырос с 32 млрд до 42 млрд рублей.

Уточняется, что на российском рынке 10–15% сделок между физическими лицами проводят посредством наличных средств, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае и Южной Корее они проходят с помощью безналичного расчета. В Германии, Франции и Италии, в свою очередь, наличные используют только в операциях на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

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Ранее, 18 апреля, риелторская и консалтинговая компания «Метриум» сообщила о росте спроса на квартиры в новостройках в Московской области в 2025 году. По данным фирмы, в I квартале 2025 года было заключено 12,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), за квартал этот показатель вырос на 24,8%, за год — на 25,8%. В феврале было зарегистрировано максимальное число сделок — 4,6 тыс., минимальное — в январе (3,3 тыс.).

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