В МИД РФ заявили о готовности продолжать усилия по освобождению заложников из Газы
Россия готова продолжать прикладывать энергичные усилия для освобождения заложников из сектора Газа. Об этом 21 апреля сообщил представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин.
«С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия, направленные на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.
Уточняется, что встреча состоялась по просьбе Гальперин. В российском МИДе отметили, что положение дел в секторе Газа стало акцентом в обмене мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, Богданов и Гальперин рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних «многоплановых связей» РФ и Израиля.
16 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с освобожденными из плена палестинского радикального движения ХАМАС россиянином Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Мать, невесту, а также бабушку Труфанова освободили в ноябре 2023 года. Самого Труфанова и еще двух заложников представители ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста 15 февраля.