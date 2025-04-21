Серия магнитных бурь ожидается на Земле в ближайшие дни

Серия магнитных бурь среднего уровня G2 ожидается на Земле с 22 по 23 апреля в связи с крупной корональной дырой на Солнце. Об этом профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил в понедельник, 21 апреля.

«Мы наблюдаем, что Земля попала в зону действия крупной корональной дыры. Согласно моему прогнозу, который выстроен исходя из этого факта, ситуация будет очень динамичной, в период с 22 по 23 апреля мы ожидаем серию бурь уровня G2», — сказал Богачев агентству городских новостей «Москва».

Ученый добавил, что магнитная буря слабого уровня G1 может начаться уже к вечеру 21 апреля.

В Москве в этот день специалисты спрогнозировали пониженное атмосферное давление — около 747 мм рт. ст., что может спровоцировать головные боли, усталость и снижение концентрации, сообщает 360.ru.

20 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что геомагнитное поле Земли войдет в возмущенное состояние 22 апреля и вечером могут начаться магнитные бури класса G1–G2. Он указал, что мировые метеорологические центры прогнозируют трехдневную продолжительность этих магнитных бурь — они закончатся, ориентировочно, 24 апреля.

Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время, передает НСН.

12 апреля кандидат медицинских наук Константин Спахов объяснил, как метеочувствительным людям облегчить состояние в период магнитных бурь. По словам специалиста, нужно следить за давлением, пишет Pravda.Ru.

Спахов уточнил, что важно избегать всего, что работает на повышение давления: избыточного потребления соли, напитков с кофеином (чай, кофе, газировки, энергетики), крепкого алкоголя и стрессов.