В Верховной раде рассказали про облавы военкомов на Пасху
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) устраивали облавы на мужчин призывного возраста, пришедших отметить Пасху в храмах. Об этом 21 апреля сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Во всех местах мужчины с пасхальными корзинами в руках буквально пробежали по территории храма во время службы — потому что «десант» из ТЦК высаживался у ворот в надежде «вырвать» кого-то прямо из толпы», — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что многие верующие мужчины отказались от похода в церковь, чтобы избежать конфликтов и насильственной мобилизации.
16 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине сотрудники ТЦК в Луцке мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. Украинца насильно запихнули в микроавтобус, несмотря на то что его пытались освободить прохожие.