Политолог оценил вероятность вступления Канады в Евросоюз

Разговоры об интеграции Канады в Евросоюз (ЕС) являются ответным ходом на тарифную политику США. Такое мнение доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви высказал в понедельник, 21 октября.

По его словам, о какой-то серьезной интеграции говорить не приходится.

Ранее газета Politico написала о возможности вступления Канады в ЕС, передает RT. Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что теоретически вступление Канады в Евросоюз возможно, но маловероятно, передает НСН.

«Что касается потенциального использования международных институтов, в том числе ЕС, для Канады и вступления Канады, то, честно говоря, глядя на опыт Великобритании, говорить о том, что ЕС сегодня является привлекательным экономическим агентом, можно в общем-то с большой степенью осторожности», — сказал Леви в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог назвал логичной риторику о большей интеграции Канады с Евросоюзом против интеграции Канады с Мексикой, особенно на фоне инициатив Соединенных Штатов. По мнению эксперта, это скорее связано с ответной переговорной позицией Канады в рамках стратегии противодействия тарифной политике США.

«О какой-то серьезной интеграции говорить не приходится», — подчеркнул Леви.

28 марта премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена сократить свою экономическую зависимость от США и перестроить свою экономику с учетом политики Трампа. Карни также добавил, что будет отвергать любые попытки ослабить Канаду, а США больше не являются надежным партнером.