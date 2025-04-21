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Политолог оценил инициативу скандинавских стран по объединению военных ресурсов

Политолог Фельдман: в Скандинавии решили научиться самостоятельно защищать себя
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Фото: Global Look Press/Graigg Faggionato
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Сообщения об объединении военных ресурсов скандинавскими странами может говорить о том, что они решили научиться самостоятельно защищать себя. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США». В частности, в 2024 году они представили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества.

«Исторически скандинавские страны занимают наиболее русофобскую позицию в Европе. Они всерьез полагают, что Балтийский регион в ближайшей перспективе станет ареной боевых действий между Россией и НАТО. В условиях постепенного отстранения США от проблем европейской безопасности скандинавы решили научиться самостоятельно защищать себя», — сказал Фельдман.

Также он добавил, что Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, по всей вероятности, уже в данный момент не сильно полагаются на Североатлантический альянс, который с приходом президента США Дональда Трампа в Белый дом «перестал казаться монолитом».

«Внутри НАТО будут и дальше возникать небольшие региональные блоки, способные действовать более решительно и агрессивно», — допустил политолог.

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14 апреля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что перевооружение страны обойдется в 300 млрд крон ($30 млрд). Это будет крупнейшее перевооружение шведской военной обороны со времен холодной войны, отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне НАТО с Россией. Президент РФ Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любому сценарию.

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