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В Т-банке сообщили о росте клиентской базы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Общее количество клиентов экосистемы Т-банка («Т-Технологии») превысило 50 млн, говорится в отчетности компании за март 2025 года. Количество активных пользователей приложений выросло на 15 % год к году и достигло 33,3 млн.

Рост клиентской базы составил 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За 5 лет она выросла в 5 раз, при этом половина активных клиентов пользуются минимум двумя сервисами экосистемы, подчеркнул президент Т-Технологий Станислав Близнюк.

В первом квартале 2025 года объем покупок, совершенных клиентами группы, увеличился на 22 %, достигнув 2,3 трлн рублей. Средства клиентов на счетах выросли на 9,3% год к году и составили 3,6 трлн рублей.

Объем средств физических лиц показал значительный рост год к году, увеличившись на 31 % (до более 2,8 трлн рублей). При этом суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, а также активов под управлением составил 5,2 трлн рублей, увеличившись на 15 % год к году.

В 2025 году Т-Технологии ожидают роста чистой прибыли минимум на 40%. «Операционные тренды, которые мы наблюдаем по итогам первых трех месяцев работы, подтверждают те прогнозы, которые мы озвучили ранее на 2025 год: рост чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%», — рассказал президент группы.

Близнюк напомнил, что по итогам марта акции Т вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний по данным «народного портфеля» Мосбиржи. «В интересах наших акционеров мы продолжаем сочетать опережающий рост диверсифицированного бизнеса с высокой эффективностью и регулярными дивидендами», — отметил он.

В 2024 году группа заработала 122 млрд рублей чистой прибыли, направив на дивиденды 27% этой суммы. Акционеры Т-Технологий будут получать дивиденды каждый квартал, ближайшая выплата запланирована на май. Также в мае группа объявит финансовые результаты за I квартал 2025 года и дивиденды по итогам этого периода.

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