Двое жителей Запорожской области пострадали при атаке украинского БПЛА
В Запорожской области два человека пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Два человека пострадали при атаке БПЛА в селе Грозовое Васильевского муниципального округа», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что они получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы, медики оказывают им необходимую помощь.
19 апреля в Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что еще два человека получили ранения. Кроме того, по его словам, боевики ВСУ совершили атаку с помощью дронов на машину скорой помощи на территории Алешкинской ЦРБ.