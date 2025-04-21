Мессы по папе римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге
Торжественные мессы по умершему папе римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 апреля — в Калининграде. Об этом 21 апреля сообщили в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в столице.
Мессу в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве возглавит апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло. Сослужит ему архиепископ Павел Пецци.
В Петербурге мессу возглавит епископ Николай Дубинин, она пройдет в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. В Калининграде же торжественную церемонию отслужит епископ Николай в храме Святого Адальберта.
Все мессы начнутся в 19:00 по местному времени.
О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно 21 апреля. Отмечалось, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.
Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между РПЦ и католической церковью, подчеркнул глава государства.