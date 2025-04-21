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Смена региона

Политолог Виктор Пироженко — о том, как США стараются уйти из Европы, чтобы сосредоточиться на АТР
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США пытаются уйти со второстепенных «фронтов» в Европе и на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и на главном — «китайском» — направлении. Заодно Вашингтон прощупывает своих основных союзников и партнеров в регионе на готовность следовать за США в новом витке противостояния с КНР. На этом фоне Пекин предпринимает упреждающие усилия по развитию отношений со своими соседями по региону для нейтрализации рисков от геополитической конкуренции с США.

Последняя новость о действиях Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанском направлении — это посещение министром обороны США Питом Хегсетом Индо-Тихоокеанского командования США и военной базы на Гуаме. До этого он посетил Филиппины и Японию.

В начале апреля получили огласку «Временные стратегические рекомендации по национальной обороне», изданные в середине марта главой Пентагона. Согласно документу, при планировании сценариев потенциального крупномасштабного вооруженного конфликта Китай рассматривается как главный враг и угроза безопасности США.

Принципиальная особенность «Рекомендаций» Хегсета в том, что предполагаемое китайское «вторжение на Тайвань» описывается как ближайший реальный сценарий, а противодействие ему следует поставить в центр всего военного планирования США.

Эти американские движения внимательно отслеживаются в Китае. Здесь придерживаются мнения, что будет усилено военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на передовых базах на Гуаме и Филиппинах, а в регионе разместятся ракеты средней дальности. Ускорится также вооружение региональных союзников и партнеров США (и морских участников АСЕАН) и увеличится количество совместных учений и тренировок со странами региона.

Предполагается, что Индо-Тихоокеанская стратегия США в текущее президентство Трампа в целом будет характеризоваться утилитарным подходом к альянсам и партнерским отношениям со странами ИТР. Военное сотрудничество Штатов с союзниками и партнерами будет углубляться, но администрация Трампа попросит их существенно поднять расходы на оборону и обменяет экономические выгоды на безопасность.

Замдиректора Азиатско-Тихоокеанского института в Китайском институте международных исследований Ту Лан считает, что в области торгово-экономических отношений США стратегия «может включать в себя передачу эстафетной палочки в виде тарифов странам Азиатско-Тихоокеанского региона для изменения правил региональной торговли и содействия реорганизации производства».

То есть Японии, Южной Корее, Индии и странам АСЕАН Вашингтон предложит снизить свою зависимость от Китая, а США будут стремиться к главенству в энергетике и контролю над региональными цепочками поставок.

Видимо, Трамп вынужден будет учесть наработки предыдущей администрации США в Индо-Азиатском регионе, которая пыталась окружить Китай сетью проамериканских союзов и партнерств. При этом пока неясно, как он поставит Индо-Тихоокеанскую стратегию на службу идее «Америка прежде всего», которая предполагает зачастую противоположные подходы — односторонность и экономическое давление на партнеров и союзников.

В складывающейся ситуации Китай вырабатывает свою стратегию противодействия Индо-Тихоокеанской стратегии США на ближайшие четыре года. Ее ядром станет концепция сообщества с общим будущим КНР с соседними странами региона, которая выдвинута Пекином в противовес попыткам США окружить республику антикитайски настроенными соседями.

На недавнем центральном совещании в Пекине по работе с сопредельными странами было подчеркнуто, что Китай в рамках этой концепции будет развивать с соседями дружественное сотрудничество, поддерживать доброжелательность и инклюзивность.

В этом смысле примечательно обширное турне председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Повестка турне учитывала тарифную войну США против Китая и его важнейших торговых партнеров — соседей по региону. В ее центре были вопросы устойчивости и безопасность региональных производственных цепочек поставок, защита многосторонней торговой системы, основанной на цепочках создания стоимости и региональном разделении труда.

То есть обсуждалось сохранение условий успешного роста производящих секторов экономики стран региона, в частности взаимовыгодного режима торговли, которые стали объектом «тарифного удара» Вашингтона.

Но общим смысловым мотивом турне стали договоренности КНР с каждой страной о создании сообщества общей судьбы, как такой системы межгосударственных отношений в регионе, которая главенствует над любыми обязательствами соседей Китая с внерегиональными силами.

Судя по оптимизму официальных отчетов Пекина и дружественной неформальной атмосфере встреч Си Цзинпина с лидерами трех стран, основные задачи турне были выполнены.

Примечательно, что премьер-министр Малайзии, к которой в 2025 году переходит председательство в АСЕАН, Анвар Ибрагим пообещал, что ассоциация не поддержит введение тарифов в одностороннем порядке и что «в условиях роста односторонних мер Малайзия готова укреплять сотрудничество с Китаем для совместного решения рисков и проблем».

Авторэксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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