СМИ назвали возможную причину смерти папы римского
Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт. Об этом 21 апреля сообщила итальянская газета Repubblica со ссылкой на источники.
«Смерть наступила из-за проблем с мозгом. Вероятно, инсульт, неизвестно, был ли он геморрагическим или нет», — говорится в публикации.
Газета сообщила, что проводившие обследование врачи не выявили очевидной связи между смертью понтифика и проблемами с органами дыхания, которые до этого привели к его госпитализации.
О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в тот же день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.
Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.