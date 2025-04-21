В Кисловодске определились с датой отключения отопления
Власти Кисловодска определились с датой отключения централизованного отопления. Тепло перестанет поступать в дома в среду, 23 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.
В 2025 году из-за пришедших в Ставропольский край морозов и снега на территории курорта решили продлить отопительный сезон. Об этом объявил мэр Евгений Моисеев 14 апреля в своих соцсетях, пишет ИА StavropolMedia.
Сейчас в городе установилась настоящая весенняя погода, поэтому чиновники решили выключить батареи во всех жилых помещениях и социальных учреждениях.
Ранее в марте сообщалось, что в Кисловодске на кольцевом пирсе Старого озера смонтировали декоративную подсветку. Иллюминацию установили по всему периметру.