В Аргентине объявят семидневный траур в связи со смертью папы римского Франциска
Президент Аргентины Хавьер Милей объявит семидневный траур в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь аргентинского лидера Мануэль Адорни.
«Президент страны объявит семидневный траур в связи с кончиной Святого Отца», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, в Риме отменены все публичные мероприятия, которые были назначены на 21 и 22 апреля.
«В знак уважения и скорби в связи с кончиной Святого отца все публичные мероприятия, запланированные на сегодня и завтра, отменены», — говорится на сайте мэрии.
О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.
Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.