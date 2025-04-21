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Мишустин указал на приоритетное значение развития связей с Казахстаном для РФ

Мишустин: Москва уделяет приоритетное значение развитию отношений с Астаной
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Россия уделяет приоритетное значение развитию отношений с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Об этом 21 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мы, конечно, приоритетное значение уделяем укреплению торгово-экономического сотрудничества. Наша межправкомиссия активно работает. Мы выступаем за укрепление нашего межрегионального взаимодействия», — заявил он в ходе переговоров с казахстанским премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Российский премьер также назвал Казахстан важным партнером для РФ в евразийском регионе. Он уточнил, что Москва дорожит братскими, добрососедскими, союзническими отношениями с Астаной, и подчеркнул развитие двусторонних контактов в ряде сфер, в том числе в атомной энергетике, промышленности, цифровых технологиях.

Мишустин добавил, что в настоящее время за счет прямой кооперации обеспечивается около 70% взаимного товарооборота.

Премьер-министр также попросил передать президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от себя и российского лидера Владимира Путина.

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17 апреля президенты Казахстана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин также поделился с Токаевым оценками хода диалога Москвы и Вашингтона.

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