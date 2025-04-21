Эксперт рассказал о льготном автокредитовании для семей с детьми

Программа льготного автокредитования для семей с детьми окажет положительное влияние на отечественный авторынок, но не остановит его падение, которое продолжается с начала года. Об этом 21 апреля рассказал «Известиям» советник генерального директора Mains Lab Владмир Куликов.

«Программа однозначно положительно повлияет на отечественный авторынок, но не сможет спасти его от падения, которое продолжается с начала года из-за снижения покупательной способности, роста цен на комплектующие и общей экономической нестабильности», — отметил он.

По словам Куликова, в 2022 году субсидии способствовали стабилизации рынка, однако не смогли вернуть его к уровню, предшествовавшему кризису. Основные проблемы отрасли, такие как нехватка электронных компонентов, трудности с логистикой и низкое качество отдельных моделей, остаются актуальными и продолжают оказывать негативное влияние на объемы продаж.

Он добавил, что для устойчивого роста необходимы не только точечные меры поддержки, но и модернизация производства, улучшение модельного ряда и восстановление цепочек поставок.

Эксперт обратил внимание на то, что LADA Largus, которая могла бы стать отличным семейным автомобилем, не вошла в программу.

«За счет увеличенной колесной базы внутри обеспечено пространство для пассажиров. У модели большой багажник (до 560 л), возможность трансформации салона. Из-за отсутствия в перечне авто, включенных в госпрограммы, привлекательность модели снижена», — сказал он.

В то же время в программу попал «Москвич 3», поскольку у него современный дизайн и неплохая комплектация, достаточно места в салоне, хотя багажник (380 л) меньше, чем у Largus.

По мнению специалиста, в программу войдут только те зарубежные бренды, которые собирают автомобили в России с высокой степенью локализации.

«Это означает, что производитель должен использовать значительный объем российских комплектующих и технологий, а не просто собирать автомобили из готовых импортных деталей», — подытожил Куликов.

15 апреля сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды предлагают скидки на машины 2024 года выпуска в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

4 апреля стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.