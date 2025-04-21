В Москве пройдет VII Международный научный форум «Шаг в будущее»

В РЭУ им. Г.В. Плеханова 15 мая состоится VII Международный научный форум «Шаг в будущее: глобальный форсайт, искусственный интеллект и стратегическое лидерство». Мероприятие пройдет в Москве в рамках Десятилетия науки и технологий 2022–2031 годов при поддержке Минобрнауки России, Минэкономразвития России, а также Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Развитие технологий искусственного интеллекта в условиях глобализации и усиления геополитических рисков требуют сформировать стратегическое видение внедрения новейших научно-технических разработок в этой сфере, их интеграции в экономику страны с целью укрепления позиций России в глобальном цифровом пространстве экономики данных. Основная цель форума — обсуждение вызовов и возможностей, связанных со становлением экономики данных в России, применением технологий искусственного интеллекта, учитывая возможные риски и перспективы.

В рамках пленарной сессии состоится дискуссия, которая определит открывающиеся возможности, связанные с активным внедрением ИИ, наметит новые направления научного прорыва и международного технологического партнерства для построения новой цифровой парадигмы стратегического лидерства.

Эксперты обсудят направления фундаментальных поисковых исследований, ориентированных на дальнейшее развитие искусственного интеллекта в России, а также их практическую реализацию в рамках определенных президентом РФ Владимиром Путиным, правительством РФ стратегических направлений. Ключевыми спикерами пленарной сессии станет Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов, модераторами — Максим Колесников, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, и академик РАН, директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

В форуме примут участие международные эксперты, руководители ИТ-компаний и компаний в сфере искусственного интеллекта, представители органов государственной власти, руководители ведущих вузов и научных организаций страны. Ключевыми событиями форума станут совместные дискуссионные сессии с индустриальными, академическими и технологическими партнерами РЭУ им. Г.В. Плеханова. Запланирована совместная сессия ПАО «Сбербанк» и Плехановской школы бизнеса «Интеграл» «Современные образовательные тренды в эпоху доминирования технологий искусственного интеллекта», сессия научной лаборатории «Гетерогенные компьютерные системы»​ РЭУ «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования интегральных схем», сессия Центра компетенции цифровой экономики РЭУ совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» «Искусственный интеллект: гонка за лидерство», сессия АНО «Цифровая экономика» «Образование и подготовка кадров: партнерство государства и бизнеса» и сессия Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ совместно с представителями зарубежных университетов «Границы возможного и безграничные возможности: преодоление барьеров между искусственным и естественным интеллектом».

Посмотреть подробную программу форума и зарегистрироваться можно на сайте.