Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Днепропетровской области неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из автомата
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

В Санкт-Петербурге маньяка признали виновным в еще двух убийствах

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Солдатиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Санкт-Петербурге осужденного на пожизненный срок серийного убийцу и насильника Дмитро Вороненко признали виновным в еще двух убийствах, которые он совершил в 2005 и 2006 годах. Об этом 21 апреля проинформировали в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по городу.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитро Вороненко», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Его признали виновным в совершении преступления в соответствии с пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»).

Было установлено, что в ноябре 2005 года Вороненко в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ветеранов познакомился с 28-летней девушкой и предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку. В результате конфликта мужчина напал на жертву и задушил ее. После убийства он украл у девушки телефон и скинул ее тело в ближайшую канаву, закидав ветками.

Второе убийство Вороненко совершил 26 сентября 2006 года. Недалеко от канала в Угольной гавани он напал на 12-летнюю девочку. Вороненко задушил жертву локтем, после чего изнасиловал ее. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Суд приговорил Вороненко в 18 годам лишения свободы, по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Число зверя: количество жертв маньяка Владимира Миргорода достигло 32
В деле пожизненно осужденного душителя, орудовавшего в Москве в начале 2000-х, появилось 16 новых эпизодов

16 декабря в Заводской районный суд Новокузнецка поступил иск о моральной компенсации от дочери одной из жертв серийного убийцы Спесивцева. 17 декабря женщина рассказала «Известиям», что, по ее мнению, убийца притворился невменяемым во время медицинской экспертизы.

В мае 2024-го Спесивцева отправили на принудительное лечение в связи с тем, что была доказана его причастность к убийству с особой жестокостью 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними.

В 1990-х годах вместе с матерью Спесивцев заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке детей, подростков, убивал их и ел. В 1999 году его осудили в связи с убийством четырех человек.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025