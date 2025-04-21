В Санкт-Петербурге маньяка признали виновным в еще двух убийствах

В Санкт-Петербурге осужденного на пожизненный срок серийного убийцу и насильника Дмитро Вороненко признали виновным в еще двух убийствах, которые он совершил в 2005 и 2006 годах. Об этом 21 апреля проинформировали в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по городу.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитро Вороненко», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Его признали виновным в совершении преступления в соответствии с пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»).

Было установлено, что в ноябре 2005 года Вороненко в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ветеранов познакомился с 28-летней девушкой и предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку. В результате конфликта мужчина напал на жертву и задушил ее. После убийства он украл у девушки телефон и скинул ее тело в ближайшую канаву, закидав ветками.

Второе убийство Вороненко совершил 26 сентября 2006 года. Недалеко от канала в Угольной гавани он напал на 12-летнюю девочку. Вороненко задушил жертву локтем, после чего изнасиловал ее. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Суд приговорил Вороненко в 18 годам лишения свободы, по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.

16 декабря в Заводской районный суд Новокузнецка поступил иск о моральной компенсации от дочери одной из жертв серийного убийцы Спесивцева. 17 декабря женщина рассказала «Известиям», что, по ее мнению, убийца притворился невменяемым во время медицинской экспертизы.

В мае 2024-го Спесивцева отправили на принудительное лечение в связи с тем, что была доказана его причастность к убийству с особой жестокостью 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними.

В 1990-х годах вместе с матерью Спесивцев заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке детей, подростков, убивал их и ел. В 1999 году его осудили в связи с убийством четырех человек.