Рузиль Минекаев назвал свое главное сходство с Арлекином из сказки «Буратино»

Актер Рузиль Минекаев рассказал, каким видит образ Арлекина в новой киносказке «Буратино». По его словам, герой, которого он сыграл в фильме, оптимистичный и позитивный.

«Арлекин — артист труппы Карабаса, позитивный, оптимистичный и эмоциональный герой. Найти решение этого образа было непросто: он должен был получиться светлым, но все же не легкомысленным и с историей», — отметил Минекаев.

По мнению Минекаева, его персонаж грустит, когда находится в одиночестве.

«Безусловно, эти чувства у него есть. Просто он все это старается скрыть за своим смехом», — добавил он.

Как указал актер, в киносказке режиссера Игоря Волошина ему понравилась идея отношений между отцом и Буратино.

«Когда неидеальный ребенок пытается доказать различными способами то, что он достоин быть любимым», — пояснил Минекаев.

Ранее кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибутор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер сказки «Буратино».

Кроме того, запуск трейлера предварила масштабная промокампания на крупнейших диджитал-экранах страны при поддержке «VK Видео»: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве появились видеопостеры с главными героями нового «Буратино» в исполнении Федора Бондарчука, Александра Петрова, Виктории Исаковой, Александра Яценко, Рузиля Минекаева, Марка Эйдельштейна, Льва Зулькарнаева, Анастасии Талызиной и Степана Белозерова. Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года.