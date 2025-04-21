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Ватикан анонсировал обряд констатации смерти папы Франциска

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Фото: REUTERS/Max Rossi/File Photo
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Ватикан проведет обряд констатации смерти папы римского Франциска и помещения его тела в гроб в понедельник вечером. Об этом 21 апреля сообщается на сайте службы печати Святого престола.

«Сегодня вечером, в понедельник, 21 апреля, в 20:00 (21:00 мск), Его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго церкви, возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, согласно традиции, камерленго должен трижды ударить по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. Только после этого он произносит сакраментальную латинскую формулу Vere Papa mortuus est (папа действительно мертв).

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О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно 21 апреля. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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