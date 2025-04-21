Ректор католической семинарии заявил о важных реформах папы римского Франциска

Папа римский Франциск за довольно долгое время нахождения на своем посту провел множество прогрессивных реформ, в том числе на уровне церковного законодательства и церковных структур. Об этом «Известиям» рассказал 21 апреля ректор Католической духовной семинарии в Санкт-Петербурге монсеньор Сергей (Тимашов).

«Но прежде всего это, наверное, пасторская реформа. Он обратил внимание на нее с самого начала и последовательно, в течение всех этих 12 лет, — на центральность Христа, а не каких-то культурных или идеологических споров в проповеди церкви, деятельности церкви в свидетельстве церкви», — отметил монсеньор Сергей.

Для католической церкви личность самого папы в силу своего служения является знаком единства католической церкви.

«И в этом смысле он воспринимается как «папа», и как «отец». Поэтому утрата папы [римского Франциска] означает, что огромная католическая семья миллиардная в данный момент потеряла своего отца», — заявил ректор семинарии.

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов) рассказал «Известиям», что Русская православная церковь (РПЦ) имеет большой опыт взаимодействия с католической церковью в период понтификата почившего папы римского Франциска. В актуальной повестке взаимодействия были многие вопросы гуманитарного сотрудничества, миротворчества и совместного ответа на те вызовы, которые стоят в нынешнее время перед всем христианским миром.

О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта стало известно ранее 21 апреля. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между РПЦ и католической церковью, подчеркнул глава государства.