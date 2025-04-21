Западные лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского

Лидеры стран Запада выразили соболезновани по случая смерти папы Римского Франциска, о которой в понедельник, 21 апреля, сообщили в Ватикане.

«Сегодня в Дом отца отошел Папа Франциск. В своем пастырском служении он руководствовался смирением и скромностью <…> Он был великим апостолом милосердия, в котором видел ответ на вызовы современного мира», — написал президент Польши Анджей Дуда в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Также соболезнования в соцсети Х выразил польский премьер-министр Дональд Туск. Он сообщил, что понтифик был добрым, теплым и чувствительным человеком.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встречался с Франциском накануне, написал, что «был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

«На протяжении всего своего понтификата он был на стороне самых уязвимых, самых хрупких, с большим смирением и особым чувством по отношению к другим, наиболее уязвимым. В этом он был верен традиции, которая была ему дорога», — написал на своей странице в Х президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил соболезнования в связи со смертью понтифика и отметил, что тот всегда заботился о тех, кто подвергался несправедливому обращению.

Председатель правительства Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х заявил, что приверженность папы римского миру оставляет глубокое наследие.

«Мир потерял выдающегося человека, который был высочайшим моральным авторитетом», — отметил президент Словакии Петер Пеллегрини в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на своей странице в Х подчеркнул, что Франциск был человеком из народа, он понимал острые проблемы настоящего времени и был образцом для многих.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что папу римского будут помнить за его неустанную преданность самым уязвимым членам общества, справедливости и примирению. Исполняющий обязанности главы бундестага Олаф Шольц также выразил соболезнования верующим по всему миру в связи с кончиной понтифика.

«Папа Франциск вел за собой с любовью, поддерживал уязвимых и призывал к единству в эпоху разобщения. Пусть его наследие живет и ведет нас к лучшему миру», — написала президент Молдавии Майя Санду в социальной сети Х.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу с соболезнованиями по случаю кончины понтифика.

О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно 21 апреля. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.