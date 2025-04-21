Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Западные лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского

0
EN
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лидеры стран Запада выразили соболезновани по случая смерти папы Римского Франциска, о которой в понедельник, 21 апреля, сообщили в Ватикане.

«Сегодня в Дом отца отошел Папа Франциск. В своем пастырском служении он руководствовался смирением и скромностью <…> Он был великим апостолом милосердия, в котором видел ответ на вызовы современного мира», — написал президент Польши Анджей Дуда в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Также соболезнования в соцсети Х выразил польский премьер-министр Дональд Туск. Он сообщил, что понтифик был добрым, теплым и чувствительным человеком.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встречался с Франциском накануне, написал, что «был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

«На протяжении всего своего понтификата он был на стороне самых уязвимых, самых хрупких, с большим смирением и особым чувством по отношению к другим, наиболее уязвимым. В этом он был верен традиции, которая была ему дорога», — написал на своей странице в Х президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил соболезнования в связи со смертью понтифика и отметил, что тот всегда заботился о тех, кто подвергался несправедливому обращению.

«Папа римский очень тепло относится к России»
Художник Никас Сафронов — об аудиенции у Франциска I, будущей выставке в Ватикане и картинах передвижников в покоях понтифика

Председатель правительства Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х заявил, что приверженность папы римского миру оставляет глубокое наследие.

«Мир потерял выдающегося человека, который был высочайшим моральным авторитетом», — отметил президент Словакии Петер Пеллегрини в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на своей странице в Х подчеркнул, что Франциск был человеком из народа, он понимал острые проблемы настоящего времени и был образцом для многих.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что папу римского будут помнить за его неустанную преданность самым уязвимым членам общества, справедливости и примирению. Исполняющий обязанности главы бундестага Олаф Шольц также выразил соболезнования верующим по всему миру в связи с кончиной понтифика.

«Папа Франциск вел за собой с любовью, поддерживал уязвимых и призывал к единству в эпоху разобщения. Пусть его наследие живет и ведет нас к лучшему миру», — написала президент Молдавии Майя Санду в социальной сети Х.

Святой из трущоб: умер папа римский Франциск
Первый понтифик южноамериканского происхождения ездил в свой приход на метро

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу с соболезнованиями по случаю кончины понтифика.

О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно 21 апреля. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025