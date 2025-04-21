Конвоиров криминального авторитета Шишкана приговорили к исправительным работам

Полицейских конвойной службы МВД Алексея Абакумова и Ивана Александрова, которые помогли «вору в законе» Олегу Медведеву по кличке Шишкан получить мобильный телефон, приговорили к трем годам исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из Преображенского районного суда Москвы.

Оба осужденных были освобождены из СИЗО в зале суда. Им также запрещено занимать государственные должности сроком на два года.

Абакумова и Александрова арестовали в апреле 2024 года по делу о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, во время конвоирования на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли транспортировку устройств в прямой кишке, после чего передавали их своему главарю, который вел по ним переговоры в перерывах между судебными заседаниями для дачи указаний по оказанию давления на неугодных свидетелей. Во время очередной подобной транспортировки у одного из членов сообщества Шишкана был обнаружен телефон.

Олег Медведев возглавлял преступное сообщество из 18 человек. Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и другие. В июне 2024 года Шишкана приговорили к пожизненному заключению.