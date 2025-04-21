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Немецкие политики допустили возможность избрания женщины президентом Германии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Если в 2027 году пост федерального президента ФРГ займет женщина, это станет сигналом о равенстве в Германии. Об этом 21 апреля заявил премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер из Социально-демократической партии Германии (СДПГ).

«Конечно, женщина на этом посту была бы очень хорошим сигналом о равенстве в нашей стране», — заявил он в интервью Tagesspiegel.

Председатель женского объединения в рамках Христианско-социального союза (ХСС) Ульрике Шарф, в свою очередь, заявила, что Германия уже «созрела» для избрания женщины президентом.

Глава Союза женщин Нижней Саксонии Марайке Вульф — входит в Христианско-демократических союз (ХДС) — при этом отметила огромную символическую силу должности президента ФРГ. По ее мнению, избрание женщины на этот пост станет важнейшим политическим сигналом.

Уточняется, что действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не сможет вновь баллотироваться на пост президента, так как конституция ФРГ позволяет занимать этот пост не более двух раз.

В 2027 году запланированы выборы президента Германии. Согласно конституции ФРГ, президентом может стать немец или немка, обладающие правом голоса на выборах в бундестаг и достигшие 40 лет. Срок полномочий — пять лет, повторное избрание разрешается только один раз.

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Ранее, 20 апреля, журнал Focus сообщил, что назначение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН может помешать Германии попасть в Совбез организации. Согласно информации издания, ее воспринимают как произраильского политика в ряде африканских, латиноамериканских и азиатских стран.

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