Актриса Исакова рассказала о магии в образе Алисы в фильме «Буратино»
Российская актриса Виктория Исакова рассказала о магии в образе Алисы в новом фильме «Буратино», который выйдет на экраны 1 января 2026 года.
«Алиса — это мечта для каждой актрисы. Она не просто персонаж, это настоящее воплощение хитрости, расчетливости и обаяния», — поделилась актриса.
По словам Исаковой, в каждом шаге Алисы присутствует магия, которая окутывает и почти не оставляет шанса не быть красиво обманутым.
Ранее кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер сказки «Буратино».
Кроме того, запуск трейлера предварила масштабная промокампания на крупнейших диджитал-экранах страны при поддержке «VK Видео»: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве появились видеопостеры с главными героями нового «Буратино» в исполнении Федора Бондарчука, Александра Петрова, Виктории Исаковой, Александра Яценко, Рузиля Минекаева, Марка Эйдельштейна, Льва Зулькарнаева, Анастасии Талызиной и Степана Белозерова. Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года.