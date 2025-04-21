Кремль предоставит заинтересованным данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Пасхальное перемирие было инициативой президента РФ Владимира Путина, все заинтересованные стороны будут проинформированы о несоблюдении Киевом перемирия. Об этом 21 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим им все данные <…> о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона остается открытой к поиску мирного урегулирования. На данный момент переговоры с американской стороной продолжаются. Он также выразил надежду на то, чтобы эта работа дала результаты.

В этот же день Министерство обороны России сообщило, что Украина 4,9 тыс. раз нарушила режим пасхального перемирия. Согласно сведениям российских военнослужащих, РФ удалось отразить шесть атак противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе Олешня Курской области.