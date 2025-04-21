Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Кремль предоставит заинтересованным данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пасхальное перемирие было инициативой президента РФ Владимира Путина, все заинтересованные стороны будут проинформированы о несоблюдении Киевом перемирия. Об этом 21 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим им все данные <…> о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона остается открытой к поиску мирного урегулирования. На данный момент переговоры с американской стороной продолжаются. Он также выразил надежду на то, чтобы эта работа дала результаты.

Киев доведет: чем может обернуться для Украины нарушение перемирия
Противник продолжает игнорировать любые договоренности — на что рассчитывают в окружении Зеленского

В этот же день Министерство обороны России сообщило, что Украина 4,9 тыс. раз нарушила режим пасхального перемирия. Согласно сведениям российских военнослужащих, РФ удалось отразить шесть атак противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе Олешня Курской области.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025