Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение производителю минеральной воды «Нарзан Тавриды», сообщили в пресс-службе ведомства 21 апреля.

При разработке этикетки продукции компания выделила первое слово в названии, что могло привести к ошибочному восприятию и ассоциации с известной минеральной водой «Нарзан». Это было устранено по рекомендации ФАС.

«ООО «Нарзан Крымский» — правообладатель товарного знака «Нарзан Тавриды». На этикетках продукции название «Нарзан» представлено крупным шрифтом, в то время как слово «Тавриды» написано мелким и трудночитаемым текстом. В отличие от этого АО «Нарзан» использует название «Нарзан» заглавными буквами на своей продукции», — пояснили в службе.

По словам антимонопольного органа, данный знак зарегистрирован в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. Минеральная вода с таким же названием добывается в Ставропольском крае.

По мнению ведомства, действия ООО «Нарзан Крымский» могут создавать ошибочное представление о производителе, составе и свойствах продукции. Потребители обращают внимание на знакомое название минеральной воды и предполагают, что ООО «Нарзан Крымский» предлагает воду из того же источника.

Федеральная антимонопольная служба выдала компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые могут нарушать антимонопольное законодательство. Организации следует изменить этикетку продукции и в течение 10 дней с момента получения предупреждения предоставить ведомству отчет об исполнении этого требования.

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