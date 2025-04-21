ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) после окончания действия пасхального перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля российские подразделения оставались на ранее занятых позициях и рубежах.
Отмечается, что также боевики потеряли боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия.
В Минобороны РФ добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении украинские военные потеряли более 75 375 человек.
18 апреля группа боевиков Вооруженных сил Украины сдалась в плен подразделению группировки войск «Север» в Курской области. По данным ведомства, в плен попали более 10 украинских солдат, среди которых есть как кадровые офицеры, так и рядовые бойцы.