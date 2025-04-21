В Днепропетровской области неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из автомата
В Днепропетровской области неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из автомата рядом с ребенком во дворе многоквартирного дома в городе Каменское. Об этом 21 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что неизвестный в форме угрожает автоматом и открывает огонь, в то время как несколько человек пытаются отнять у него оружие.
По данным издания, стрелявший является боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что на данный момент он задержан.
В результате случившегося пострадавших нет.
Ранее в этот день в Харьковской области боевики ВСУ на автомобиле въехали на детскую площадку, а также устроили драку с местными жителями. Отмечается, что машина протаранила некоторые конструкции площадки из-за чего возникла массовая драка.