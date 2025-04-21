В МИЦ «Известия» обсудят совершенствование законодательства в сфере борьбы с контрафактом

22 апреля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Интеллектуальная собственность и контрафакт: состояние и перспективы», приуроченный к Международному дню интеллектуальной собственности.

О совершенствовании законодательства, правоприменительной и деловой практике в сфере борьбы с контрафактом расскажут:

- Владислав Резник, президент международной ассоциации «Антиконтрафакт»;

- Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации;

- Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;

- Шолпан Абдреева, руководитель комитета по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан;

- Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике;

- Артур Таймазов, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

- Михаил Орлов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Алексей Курман, и.о. генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

- Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ);

- Владимир Лопатин, научный руководитель Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности.

Модератор — Александр Ларин, вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт», руководитель направления интеллектуальной собственности, к.ю.н., доцент.

В рамках мероприятия состоится подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и международной ассоциацией «Антиконтрафакт».

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.