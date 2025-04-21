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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в стране национального суперкомпьютерного центра. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также он поручил администрации президента подготовить предложения по сохранению научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в развитие страны. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2025 года.

Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос создания национального суперкомпьютерного центра с возможностью использования его вычислительных мощностей российскими исследователями. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 июля 2025 года.

Также правительство РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» должно до 1 июня представить предложения по ускорению создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Помимо этого, до 15 августа правительству РФ поручено представить предложения о дальнейших направлениях развития разработки и производства перспективных устройств для накопления и хранения энергии.

Путин также поручил правительству РФ до 15 июня представить предложения по сокращению сроков разработки и производства отечественных химических катализаторов. Помимо этого, правительство должно до 1 августа составить предложения по расширению использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разработке новых материалов.

Также к 1 июня правительство РФ совместно с «Росатомом» и Российской академией наук должно представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах.

К 15 июля поручено представить предложения о создании и совместном использовании роботизированных лабораторий и применения ИИ для внедрения использования новых разработок в промышленности.

Помимо этого, к 1 сентября правительству РФ и ряду организаций поручено представить предложения по созданию межотраслевого центра аддитивных технологий в целях ускорения внедрения таких технологий в авиационной, медицинской и других отраслях промышленности.

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21 марта Путин поручил к 2030 году добиться технологического лидерства России по беспилотным летательным аппаратам. Глава государства уточнил, что в связи с этим на территории страны и за ее пределами предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру, а также систему сервиса БПЛА.

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