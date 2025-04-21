В Красноярске на перемене умер школьник

В школе Красноярска на перемене умер 12-летний мальчик. Об этом 21 апреля проинформировали в Следственном комитете (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«21 апреля 2025 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в одной из школ города Красноярска скончался 12-летний подросток», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента следователи проводят проверку. Согласно предварительным сведениям, пятиклассник в школе во время перемены потерял сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи, приехав на место, сообщили о смерти ребенка.

Уточняется, что при внешнем осмотре подростка телесных повреждений обнаружено не было. Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинское исследование для установления причины смерти пятиклассника.

Пресс-служба прокуратуры Московской области 9 апреля сообщила о нападении подростка на школьника в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшего не удалось спасти. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.