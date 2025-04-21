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Мурашко сдал кровь в рамках акции к Национальному дню донора

Мурашко: 365 тыс. человек в 2024 году пополнили ряды доноров в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сдал кровь в рамках акции, приуроченной к Национальному дню донора в РФ. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Донорство — это гражданский долг и возможность помочь близкому человеку, каждому из нас. В 2024 году 1,5 млн человек сдали свою кровь и 365 тыс. человек пополнили ряды доноров», — заявил министр.

Мурашко подчеркнул, что благодаря донорству можно спасти человека или дать свою кровь для производства лекарств, которые облегчат жизнь больных людей. По словам главы Минздрава, в период проведения специальной военной операции (СВО) донорская помощь — особенно важная процедура.

«Сегодня, проводя акцию в нашей стране, мы призываем быть ответственными и вливаться в ряды доноров», — сказал министр.

В акции на базе мобильного комплекса заготовки крови НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева также приняли участие другие сотрудники Минздрава.

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В марте аналитический психолог и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Ольга Уграк заявила, что для популяризации донорства нужно активнее рассказывать, кому помогают донорские кровь и плазма. Так, по ее словам, многие уверены, что переливания нужны только людям, которые получили травмы, но на самом деле компоненты крови спасают очень разных пациентов, например помогают сохранить беременность при угрозе выкидыша.

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