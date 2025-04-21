СМИ сообщили о перевооружении стран Скандинавии из-за страха конфликта с Россией

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия активно усиливают свою обороноспособность из-за якобы российской угрозы. Об этом 20 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

«Общее скандинавское представление о России как о серьезной будущей угрозе сблизило эти страны больше, чем когда-либо в современной истории», — подчеркивается в публикации.

В газете отметили, что скандинавские страны допускают возможность конфликта с Россией в течение ближайших пяти лет. Уточняется, что Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия достигли беспрецедентного уровня координации в современной истории для наращивания военных возможностей.

В публикации говорится, что в Финляндии и Швеции действует обязательная воинская повинность, благодаря чему страны могут быстро увеличивать численность Вооруженных сил. Отмечается, что объединение скандинавских стран в военной сфере происходит также на фоне неопределенности гарантий безопасности со стороны США.

14 апреля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о крупнейшем со времен холодной войны плане перевооружения. Он отметил, что на эти цели потребуется 300 млрд крон ($30 млрд).