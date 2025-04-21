Собянин рассказал об инвестициях в обрабатывающие производства

В прошлом году столичные инвесторы вложили в обрабатывающие производства Москвы свыше 386 млрд рублей. Это, как сообщил мэр Сергей Собянин, почти на 33% больше, чем в 2023-м.

В 2024 году, продолжил мэр, одно из предприятий, которое занимается производством ноутбуков, серверов, систем контроля и управления доступом, при поддержке города привлекло 240 млн рублей на приобретение промышленного помещения. Всего же инвесторы вложили в этот сектор почти 120,5 млрд рублей.

Около 18,7 млрд рублей было направлено на развитие производства продуктов питания и напитков. Кроме того, в поддержку отрасли Москва предоставила инвесторам пять крупных земельных участков общей площадью свыше 96 га по льготной ставке — один рубль в год (в рамках масштабных инвестиционных проектов).

Порядка 16 млрд рублей инвесторы вложили в производство лекарств. Город, по словам Собянина, поддерживает развитие фармацевтических предприятий и заключает с ними офсетные контракты, которые позволят локализовать производство препаратов для лечения ряда заболеваний.

Планируется, что в 2025 году объем инвестиций в обрабатывающие производства вырастет на 14%, подчеркнул Собянин.