В марте зафиксирован рост выдачи потребкредитов в России. По данным объединенного кредитного бюро объем займов в прошлом месяце увеличился на 15% по сравнению с февралем. Банки подтверждают положительную динамику кредитования населения, сообщает телеканал «Известия».

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало символический рост займов на 0,5% по итогам марта. Эксперты связывают активность с реализацией отложенного спроса населения, ростом цен и сезонными факторами. При этом объемы кредитования остаются ниже прошлогодних на 20-30%. Количество оформленных кредитов сократилось на 58%. Центральный Банк учитывает эти данные при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание регулятора запланировано на 25 апреля.

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