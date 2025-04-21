Две жительницы Энергодара приговорены к 14 годам заключения за госизмену
Запорожский областной суд приговорил к 14 годам заключения двух жительниц Энергодара по делу о государственной измене. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.
«Запорожский областной суд признал виновными в государственной измене жительниц г. Энергодара Качкареву Л.А. и Долгополову С.Н. Обе приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщины осуществляли денежные переводы на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами, а также Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Фигурантки были задержаны сотрудниками УФСБ по области в декабре 2024 года. Отмечается, что в суде обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном.
Ранее, 7 апреля, Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу области к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и госизмену.