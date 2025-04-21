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Гражданин Китая был задержан за контрабанду военной продукции

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В России арестовали китайца за контрабанду военной продукции. Гражданин КНР был задержан после отправки двух разгрузочных жилетов. Для контрабанды подозреваемый пользовался отделениями почты, сообщает телеканал «Известия».

Случай оказался не первым за последние несколько лет. «Известия» выяснили, что с 2022 года полиция пресекла десятки отправлений. По закону нельзя вывозить военную продукцию из РФ в другие страны.

За нарушение статьи УК РФ может грозить тюремный срок. Размер контрабанды вырос на фоне сложной обстановки в мире. Военная контрафактная продукция пользуется спросом на черном рынке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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