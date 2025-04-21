На Западе усомнились в наличии ресурсов на Украине для интересов США

Наличие редкоземельных металлов на украинской территории не подтверждено. Об этом сообщила испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсона Баркера.

«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — отметил Баркер.

Как уточняется в публикации издания от 18 апреля, данные по украинским ресурсам, которыми руководствовался президент США Дональд Трамп, устарели, поэтому ни одна крупная американская компания не проявила интерес к потенциальному соглашению между государствами.

По словам экс-чиновника, предложенная президентом Соединенных Штатов сделка не имеет коммерческой выгоды и больше напоминает шантаж.

Накануне украинский политолог Константин Бондаренко рассказал, что сделка с США по редкоземельным металлам невыгодна для Украины. По его мнению, предварительный вариант соглашения не предполагает никаких гарантий безопасности для Киева, а также ставит Украину в фактически колониальное положение.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию, которая принесет взаимную выгоду.