В Новосибирске подпорная стена обрушилась на дорогу

В Центральном районе Новосибирска подпорная стена обрушилась на автодорогу. Движение по двум из трех полос перекрыли. Об этом 21 апреля рассказал мэр региона Максим Кудрявцев.

«Только что завершилось рабочее совещание по ситуации с обрушением подпорной стенки на улице Ипподромской в районе пересечения с [улицей] Гоголя, которое произошло рано утром», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Было принято решение о введении режима повышенной готовности на дороге. На данный момент городские службы работают над устранением последствий аварии. Там также проведут комплексное обследование всех конструкций.

Участки на территории обрушения проверят в скором времени, остальные же в течение месяца. На протяжении суток специалисты будут демонтировать рухнувшиеся конструкции, навалы грунта. Также планируется восстановить движение по Ипподромской магистрали по двум полосам из трех.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина 13 апреля рассказали об обрушении части дороги на месте размещения водопропускной трубы на юго-западе региона, из-за чего власти запретили движение на участке для всех видов транспорта. Обрушение произошло из-за подтопления талыми водами.

В пресс-службе прокуратуры Сахалинской области 14 апреля проинформировали об организации проверки по факту инцидента. Также было организовано проведение доследственной проверки, добавили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.