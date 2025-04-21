21 апреля — День главного бухгалтера: история праздника, как поздравить

Каждый год в конце апреля в России отмечается День главного бухгалтера, или День главбуха. Праздник призван напомнить о значении главного бухгалтера в структуре каждого предприятия и отметить труд специалистов этой области. В 2025 году дата выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают, как появился праздник и когда еще поздравляют бухгалтеров с их профессиональным торжеством.

День главного бухгалтера — история и дата

Главные бухгалтеры по праву считаются правой рукой руководителя. Они не только ведут бухгалтерский и налоговый учет, но и отвечают за финансовое состояние всей организации. Как правило, в небольших организациях главбух — единственный работник такого профиля. В крупных компаниях может быть две и более команды бухгалтеров, где главбух играет ключевую роль.

Чтобы стать главным бухгалтером, необходимо иметь высшее экономическое образование, преимущественно по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также не менее пяти лет работы по специальности. Но даже наличие образования и стажа не заменят умения четко организовывать работу и быстро ориентироваться в изменениях финансового, налогового и хозяйственного законодательства.

Начиная с середины 1990-х годов в России в помощь главным бухгалтерам выходит журнал «Главбух» — профессиональное издание, в котором публикуются самые свежие новости, обзоры и инструкции по ведению бухучета. Первый номер журнала вышел 21 апреля 1994 года. Именно эта дата в дальнейшем была выбрана для празднования Дня главного бухгалтера.

Как празднуют День главбуха в 2025 году

Праздник не является официальным выходным, поэтому, как правило, виновники торжества встречают его на рабочем месте. По традиции в коллективах устраивают небольшие застолья. В некоторых компаниях к Дню главбуха приурочены различные награждения и выплаты с вручением символических подарков.

Поздравлять с торжеством принято не только главбухов, но и сотрудников, которые уже вышли на пенсию, а также преподавателей профильных учебных заведений. В этот день им говорят много добрых слов, отмечая важный труд финансовых работников, а тем, кто только учится на бухгалтера, желают успехов и карьерных высот в будущем.

Как поздравить главбухов с праздником 21 апреля

Самый простой способ напомнить о торжестве — отправить поздравительную открытку в мессенджерах или соцсетях. Ее можно дополнить коротким поздравлением, например с пожеланием достатка, терпения, воплощения всех планов и соблюдения баланса как на работе, так и в личной жизни.

Выбирая подарок главному бухгалтеру, можно остановиться на тематических сувенирах. В частности, подарить производственный календарь, график налоговой отчетности в рамке, декоративные счеты, ежедневник или ручку с праздничной надписью.

Поскольку должность главного бухгалтера в основном занимают женщины, то хорошим подарком станут букет цветов и коробка конфет. Мужчинам можно подарить часы, зажим для денег, калькулятор, деловую папку или органайзер для документов.

Когда еще поздравляют бухгалтеров в России

Однако День главного бухгалтера — не единственный день в году, когда чествуют бухгалтеров. Каждый год 21 ноября в нашей стране празднуют общероссийский День бухгалтера. Его справляют в день подписания закона «О бухгалтерском учете» 1996 года (с 2013 года в РФ действует новый федеральный закон о бухучете. — Ред.)

При этом в ряде регионов учреждены свои профессиональные даты. Так, в столице 16 ноября отмечают День московского бухгалтера, а за день до этого поздравления принимают бухгалтеры Санкт-Петербурга. В этом же месяце поздравляют специалистов по бухучету Красноярского, Пермского краев и Татарстана.

Осенью также проходит Международный день бухгалтера, основанный ООН. Торжество приурочено к выходу первой в мире книги по бухучету «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», написанной итальянским математиком Лукой Пачоли более пяти столетий назад. В этом труде описаны методы ведения учета, которые используются по сей день. Ежегодно празднования проходят 10 ноября.

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