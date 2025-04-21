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Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребенка и одна женщина. Две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, медики оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Женщина получила баротравму и осколочные ранения.

Кроме того, еще один ребенок был ранен при детонации украинской мины «колокольчик» в селе Таврово. Мальчику была проведена операция, он продолжит лечение в федеральной клинике, отметил Гладков.

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Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли 900 ударов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате украинских атак погибли и были ранены мирные жители, повреждены гражданские объекты.

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