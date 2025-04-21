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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность итальянской НПО

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Фото: ТАСС/Бедняков Павел
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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia, созданной гражданами РФ, проживающими в Италии. Об этом 21 апреля сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что представители организации активно ретранслируют тезисы западной пропаганды в отношении России. Сообщество регулярно проводит антироссийские митинги, манифестации.

«В ходе проведения протестных мероприятий собираются средства для вооруженных формирований Украины, на которые приобретаются военная амуниция, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним», — указано в заявлении Генпрокуратуры.

Кроме того, Comunità dei Russi Liberi in Italia распространяет ложные сведения о ВС России, уточнили в ведомстве.

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10 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации Hope Harbor Society. Уточнялось, что сообщество было создано с целью объединения сторонников оппозиционных групп для противодействия действующей власти в России, оно организует и координирует антироссийские протесты в США и других государствах.

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